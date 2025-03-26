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رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان
محمد إبراهيم

شارك الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من مقاتلى قوات حرس الحدود، تناول وجبة الإفطار، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر ومتابعة العملية التدريبية لرجال القوات المسلحة.    

توفير كافة سبل الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية للأفراد

وأكد الفريق أحمد خليفة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بما يسهم فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار، كما أشاد بالأداء المتميز لرجال قوات حرس الحدود فى حماية الأمن القومي المصري باعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وفى سياق متصل شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من مقاتلى رجال المدرعات تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب المدرعات، حيث أشار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب القتالى للفرد المقاتل والاعتماد على برامج التدريب المتطورة لمواكبة أحدث نظم التأهيل العسكرى  فى مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أحمد خليفة القوات المسلحة قوات حرس الحدود حرس الحدود القيادة العامة للقوات المسلحة المدرعات

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