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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لام شمسية الحلقة 11.. انهيار أحمد السعدني بعد معرفته بالحقيقة

لام شمسية
لام شمسية
نجلاء سليمان

شهدت الحلقة  رقم 11 من مسلسل لام شمسية، اعتراف الطفل يوسف لوالده بأن صديقه وسام هو الذي تعرض له بالتحرش.


 وتقرب أحمد السعدني من ابنه يوسف وحاول معرفة من الذي تحرش به وأعترف الطفل بأن وسام شخص سيء وهو من تعرض له باللعب بطريقة سيئة.


 مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

لام شمسية أحمد السعدني محمد شاهين

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