قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح لـ سكاي نيوز: الاحتجاجات في غزة موجهة ضد حماس وإسرائيل
ليلة القدر 2025.. ردد هذا الدعاء الآن أوصى به الرسول
المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
تحالف الأحزاب: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول
تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل
تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمواجهة الأهلي والهلال السوداني .. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة
مصر تستضيف البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في مايو القادم
رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور
هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
كاميرات مراقبة وتحريات.. جهود لحل لغز العثور على جثة متفحمة بأوسيم
دعاء ليلة القدر 27 رمضان لكل ما تتمناه .. معك فرصة للفجر
من التعليم إلى الزراعة.. كيف ترك الملك فؤاد الأول بصمته في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الأخوة في القرآن تجمع كل البشر مهما اختلفت عقائدهم

خالد الجندى
خالد الجندى
شيماء جمال

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان القرآن الكريم يعزز مفهوم الأخوة الإنسانية، حتى في ظل الاختلاف في العقيدة.

واستشهد بقوله تعالى: "واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف"، والمقصود بـ "أخا عاد" هو نبي الله هود عليه السلام، الذي بعثه الله إلى قوم عاد الذين كانوا يسكنون الكثبان الرملية، وهي ما يُعرف بالأحقاف.

واشار خلال تصريحات له الى أن القرآن الكريم يستخدم مصطلح الأخوة بمعانٍ متعددة، فقد يكون الرابط عقديًا كما في قوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة"، أو نسبيًا أي الأخوة من النسب والدم، أو وطنيًا حيث يجمع أبناء الوطن الواحد، أو حتى تكليفيًا مثل العلاقة بين الأنبياء.

واوضح أن الأخوة الإنسانية لا تنفك عن البشر مهما اختلفت عقائدهم، مشيرًا إلى أن الله عز وجل خاطب جميع الناس دون تفريق في قوله: "أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس"، مما يدل على أن البشر جميعًا تحت ربوبية الله دون تمييز بين مؤمن وكافر.

وأكد أن القرآن يبحث دائمًا عن القواسم المشتركة، وهو ما يعكس رحمة الإسلام وسماحته، داعيًا الجميع إلى إدراك هذه المفاهيم العظيمة والعمل بها في التعامل مع الآخرين.

القرآن الكريم الأخوة الإنسانية العقيدة الأخوة الشيخ خالد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

شعاري الأهلي وبيراميدز

رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

ترشيحاتنا

خالد الجندى

خالد الجندي: الأخوة في القرآن تجمع كل البشر مهما اختلفت عقائدهم

ابراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد: الإسلام أمرنا بالتوسط في التعاملات المالية ونهى عن البخل والتبذير

الدكتور محمد مهنا

محمد مهنا: الصدق صفة الأنبياء والصالحين وطريق دخول الجنة

بالصور

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان
رئيس الأركان

البصل الأخضر..كنز غذائى عند تناوله مع الرنجة والفسيخ

فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة27.. محمد هنيدي يكتشف تدبير صبري فواز لحادث غيبوبته

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

بعد الرنجة والفسيخ..طريقة مشروب الليمون بالنعناع

.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع

فيديو

رئيس الأركان

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

سيدة مسنه

خلافات على الايجار تدفع صاحب عقار للتعدى على سيدة مسنة بالشرقية

استغاثة معتمر مصري

من قلب الكعبة.. معتمر مصري يستغيث بعد ما سرقته مراته وولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد