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انتصار: مرجعي في مسلسل إش إش عالم الراقصات بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتصار: مرجعي في مسلسل إش إش عالم الراقصات بالإسكندرية

انتصار
انتصار
قسم الفن

استضافت إنجي علي، الفنانة انتصار عبر برنامج «نجوم رمضان أقربلك» على «نجوم إف إم»، للحديث عن أدوارها الفنية في رمضان 2025، وقالت إن شخصية “إخلاص كابوريا” في مسلسل “إش إش” من الشخصيات القوية لأنها مرت بالكثير من الأحداث والمواقف التي لا يستطيع تحملها أحد، وان إش إش محقق نسبة نجاح كبيرة فى الموسم الرمضاني.

وأضافت: «كنت بقول للمخرج محمد سامي، إن إخلاص شخصية قوية بشكل غير عادي».

وأوضحت أن مرجعيتها في هذا الدور يعود إلى مشاهدتها لعالم الراقصات خلال وجودها في محافظة الإسكندرية، قائلة: «شفت هذا العالم في الأفراح والشوادر والمسارح، وكنت أحب مشاهدة الكواليس لأنه كان لدي شغف لمعرفة هذا العالم، وكيف كانت تلك الشخصيات تتعامل مع المحيطين بهم؟، وكيف كان شكلهم؟».

وتابعت قائلة: «كل هذه الأمور كانت بمثابة مخزون لديّ، ثم جاءت شخصية إخلاص كابوريا التي ظهرت من هذا العالم لذا أخرجت من المخزون الموجود لدي».

وأكدت على أن دور “إخلاص” في مسلسل “إش إش” دور محوري ومحرك للأحداث، مضيفة: «لولا مأساة إش إش مكنش هيكون في مسلسل (إش إش)، كما أن هناك تناغم بين فريق العمل والمشاهد التى جمعتها مع مى عمر وهالة صدقى وماجد المصري كانت ممتعة لان التمثيل بجد.

وقالت انتصار إن التعاون مع محمد سامي في “إش إش” جاء بعد تعاونها معه في فيلم «أهواك» الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وأضافت: «عندما جاء مسلسل إش إش، محمد سامي قالي إنتي ممثلة قوية وهتقدمي الدور بشكل كويس ومش هأتمن فنان في الدور ده غيرك، وكانت تلك الكلمات بمثابة مسؤولية».

الأسماء على التتر

وأكدت انتصار على أنها لا تهتم بترتيب الأسماء على تترات الأعمال الفنية، موضحة: «المنتج والمخرج لو مش عارفين قيمتك في التوزيع هيحطوا صورتك بحجمك، واسمك بيفرض نفسه لأن المسلسلات تُباع بأسماء الفنانين المشاركين بها».

وقالت: «صورتي واسمي فارضين نفسهم، لكن إذا حدث العكس سيكون الأمر بمثابة خلل عند المنتج أو المخرج».

وأوضحت انتصار أنها تعتمد على نفسها بشكل كبير إلا أن دور العائلة مهم جدًا في حياتها، قائلة: «أنا أعتمد على نفسي جدا لكن العائلة مهمة فـ أهلك لا تُهلك، ولا شيء يعلو فوق العائلة».

عمليات التجميل

وتحدثت الفنانة انتصار عن رأيها في عمليات التجميل، قائلة: «أنا لست ضدها لأن رأس مال الفنان هو وجهه».

وأضافت: «عيب كبير في التمثيل أن السن يؤثر عليكي ويجب أن تكوني طول الوقت في أفضل صورة، والعاملين بهذه المهنة يتاح لهم أن يتخذوا تلك الخطوة، لكن أنا مبعملش ووارد أعمل بعد كده لأنها مهنتي ورأس مالي، وكل شيء له أوانه لكن جميل أن تستمعي بكل مراحلك».

انتصار إش إش 80 باكو

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