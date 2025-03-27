استعراضات وغناء وكوميديا.. «سجن النساء» يزين مسرح السلام في هذا الموعد

تقدّم فرقة المسرح الحديث على مسرح السلام، بقيادة الفنان القدير محسن منصور، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، مسرحية "سجن النساء" للكاتبة فتحية العسال، وذلك اعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



قال الفنان محسن منصور، مدير المسرح الحديث، إن العرض المسرحي "سجن النساء" هو عمل كوميدي غنائي استعراضي، برؤية وإخراج يوسف مراد منير، عن نص الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال.

ويشارك في بطولته عدد من نجمات المسرح الحديث، وهن: هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان شاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، رندا جمال، صافي فهمي، ليلى مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيريني مجدي، ولاء الجندي، بالإضافة إلى الفنان أكرامي وزيري، وهبة سليمان في التمثيل والغناء.

وأضاف الفنان القدير يوسف منصور أن العرض الغنائي الكوميدي "سجن النساء" الذي يبدأ ثاني أيام عيد الفطر المبارك من ألحان محمد عزت وإضاءة محمود الحسيني كاجو وأشعار أحمد الشريف وأزياء سارة شكري

ديكور: محمود صلاح بيرو

استعراضات: محمد بيلا

تصميم دعاية: جون رؤوف

تنفيذ ديكور وأزياء: محمد عبد الحميد ومخرج منفذ: مني مهدي

وهيئة الإخراج نانو مرسي ومحمد عاشور وأحمد فتحي ومحمود جاد ونيرة خليل ويوسف حسن إخراج يوسف مراد منير.