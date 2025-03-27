نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري رغم عقوبات رابطة الأندية

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على التتويج ببطولة الدوري المصري، رغم العقوبات التي وقعت عليه من رابطة الأندية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الحكم على قطاع الناشئين يكون بتصدر المسابقة التي يشارك فيها بجانب تصعيد لاعبين للفريق الأول، وهو ما يدل على نجاحه".

وتابع:" الهدف من قطاع الناشئين، ليس تحقيق البطولات وإنما تصعيد لاعبين للفريق الأول".

وأضاف:" اقسم بالله الأهلي قادر على التتويج بالدوري المصري، رغم خصم 3 نقاط من رصيده واعتباره مهزومًا في مباراة القمة، وبيراميدز فريقه لا تطمئن له في الفوز في جميع المباريات لحصد الدوري".

وأكمل:" ليس طبيعي أن لا يحقق الأهلي بطولات، نظرًا للامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها من استقرار ورعاه وإمكانيات مالية، عكس الزمالك".