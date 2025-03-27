أول تعليق من اليابان بعد فرض ترامب رسوم جمركية على واردات السيارات

قال رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم الخميس، إن حكومته تدرس اتخاذ "إجراءات مناسبة" رداً على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات التي لا تُصنّع داخل الولايات المتحدة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أبريل في تمام الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

وفي حديثه أمام البرلمان، قال إيشيبا: "علينا دراسة الإجراءات المناسبة عقب هذا الإعلان، وسنبحث جميع الخيارات المتاحة".

وأضاف: "لقد قامت اليابان باستثمارات كبيرة وخلقت فرص عمل واسعة في الولايات المتحدة، وهو ما يميزها عن العديد من الدول الأخرى، نحن المستثمر الأول هناك".

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تفهماً لدور الاستثمارات اليابانية، لكنه شدد على أن حكومته تتابع تطورات الموقف عن كثب وتدرس جميع التدابير الممكنة للرد على هذه الخطوة.