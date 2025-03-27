أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالة عصرية من إيطاليا.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصور جديدة خلال تواجدها في إيطاليا.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم

خطفت أسما إبراهيم الأنظار في الصور بإطلالة عصرية كشفت عن ذوقها الراقي والأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها، حيث ارتدت معطف متوسط الطول باللون الرمادي، مع بنلطون باللون الأسود.

انتعلت أسما إبراهيم بوت طويل للغاية باللون البيج، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الرمادي، وتزينت ببعضالإكسسوارات التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة، قد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.