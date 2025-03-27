تقارب صيني فرنسي.. تنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الساخنة

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن بكين ستواصل تعزيز تنسيقاتها الاستراتيجية بشأن القضايا الدولية والإقليمية الساخنة.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير الصيني وانج يي نظيره الفرنسي جان نويل بارو في بكين.

وأشار وزير الخارجية الصيني لنظيره الفرنسي إلى أن بلاده تؤمن بأن العلاقات الصينية الفرنسية تدعم "روح الاستقلال وتقرير المصير".

وقال وزير الخارجية الصيني: سنشجع المزيد من الشركات الصينية القادرة والراغبة في الاستثمار في فرنسا.

وأضاف وزير الخارجية الصيني لنظيره الفرنسي: من الضروري الحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيق بين بكين وباريس.

وتابع وزير الخارجية الصيني : سنعزز التعاون في الصناعات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والهيدروجين الأخضر

وختم وزير الخارجية الصيني تصريحاته بالقول : ملتزمون بحل المشكلات القائمة بشكل صحيح من خلال المشاورات