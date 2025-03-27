دعوة لترجمة كلمة الرئيس السيسى في ليلة القدر إلى خطط تعزز الانتماء الوطني

أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر، واصفًا إياها بأنها "نموذج للخطاب الوطني المتوازن الذي يجمع بين الأصالة والحداثة"، مؤكدًا أنها تعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تعزيز دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أبو العلا في بيان له أن تأكيد الرئيس السيسي على أن "الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية" يأتي متسقًا مع فلسفة الدولة المصرية التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ قادر على قيادة مسيرة التقدم. وأضاف أن هذا التوجه "يتكامل مع أهداف رؤية مصر 2030"، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تعتمد على تمكين المواطن وتعزيز قدراته العلمية والعملية.

كما أشاد رئيس الحزب العربي الناصري بالجزء الخاص بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في كلمة الرئيس، قائلًا: "الإشادة الرئاسية بجهود علماء الأزهر في نشر الفكر الوسطي تؤكد مكانة مصر كقلعة للفكر الإسلامي المستنير"، مشيرًا إلى أن مصر تظل حصنًا للاعتدال ونموذجًا يحتذى به في مواجهة التطرف.

ودعا أبو العلا إلى "ترجمة الرؤية الرئاسية إلى خطط تنفيذية تعزز الانتماء الوطني وتُرسخ الهوية المصرية"، معتبرًا أن كلمة الرئيس في ليلة القدر "تمثل إطارًا مرجعيًا لجميع مؤسسات الدولة" في جهودها الرامية إلى بناء الإنسان المصري وتنمية الوطن.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، تواصل دورها التاريخي كشريك أساسي في دعم القضايا العربية والإسلامية، وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.