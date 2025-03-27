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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكحك بالعجوة في المنزل

كحك بالعجوة
كحك بالعجوة
ريهام قدري

طريقة عمل كحك بالعجوة في المنزل من أكثر الأصناف التي يعشقها الكثير في العيد، ولذلك تعرفي  علي المقادير الصحيحة لعجينة الكحك.


مقادير الكحك  بالعجوة  

نصف كيلو عجوة.

1 كيلو دقيق أبيض فاخر.

500 جرام من السمن.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ذرة ملح.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من رائحة الكعك من العطار أو أي إضافة أخرى تفضلينها.

كيلو سكر بودرة ومكسرات لتزيين الكحك حسب رغبتك.


طريقة عمل كحك بالعجوة في المنزل 

– نقوم بإضافة السمسم على الدقيق.

– نجهز وعاءً أو قدرا مناسبا لعجينة الكحك على نار، حيث نبدأ أولا بقدح السمن على النار جيداً.

– ثم نبدأ في إضافة خليط السمسم على الدقيق إلى السمن على النار مع التقليب جيدا حتى تتكون معنا بداية عجينة الكحك.

– نترك العجين ليبرد قليلا ونواصل فركه باليد لفترة حتى نحصل على عجينة الكحك المتماسكة مع إضافة المزيد من الدقيق عند الحاجة.

– يُضاف مقدار الخميرة إلى ربع كوب لبن دافئ المذاب فيه قليل من السكر لترفيع الخميرة.

– تُضاف إلى العجينة مع باقي اللبن ونواصل الخلط لتصبح عجينة كحك العيد متماسكة.

– يتم أخذ قطع صغيرة من العجين وفتحها من المنتصف ووضع العجوة ثم نقوم بتشكيلها ووضعها في الصاج.

– نقوم بتسخين الفرن حتى درجة حرارة 200 مئوية.

– يتم وضع الصاج داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الكحك ويحصل على لونه المعروف.

– بعد إخراج الكعك من الفرن يُترَك ليبرد ثم يتم وضعِه في طبق التقديم.

وأخيراً نقوم بتزيين كحك العيد بالسكر البودرة والمكسرات حسب رغبتك ويقدم في العيد وبالهنا والشفا وكل عام وأنتم بخير وأحسن حال.


حشوات كحك العيد

يفضل الكثيرون عمل كحك العيد المحشي سواء بالعجوة او المكسرات أو حشو كحك العيد بالملبن.

وعامةً يمكن تجهيز حشوة كحك العيد أثناء تجهيز عجينة كحك العيد الناعم، فمثلا نجد أن مكونات حشوة كحك العيد بالعجمية 2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

 كوب عسل نحل.

 ملعقة صغيرة سمسم.

مكسرات مفرومة.

طريقة عمل كحك بالعجوة كحك بالعجوة عجينة الكحك

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طريقة عمل الكحك بالعجوة في المنزل

كحك بالعجوة
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