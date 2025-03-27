التحقيق في واقعة العثور على مسن مخنوقا داخل شقته في منطقة إسبيكو بالقاهرة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة مسن داخل شقته بمنطقة إسبيكو التابعة لقسم شرطة السلام، بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة مسن مقيد داخل شقته وملفوف حول رقبته حبل.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود لشخص في العقد السادس من العمر، وقد توفي نتيجة تعرضه للخنق، وقد تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الصفة التشريحية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة، بما في ذلك الاستماع إلى شهادات شهود العيان لفهم ما إذا كانت هناك شبهة جنائية حول الواقعة.