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وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة بالمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة بالمحافظات

وزيرة التضامن تبحث التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة على مستوى الجمهورية
وزيرة التضامن تبحث التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة على مستوى الجمهورية
أ ش أ

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، بضرورة إجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية، ودراسة ومراجعة شروط التراخيص من أجل تيسير الإجراءات، فضلا عن الربط مع الوزارات والجهات الشريكة كوزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والصحة والسكان والإسكان والداخلية للعمل على توحيد وتنسيق الجهود للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه التوسع في إعداد الحضانات على مستوى الجمهورية مما سيعود بالفائدة على الأبناء في تلك الفئة العمرية.


جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن اليوم/الخميس/ لبحث التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية.


واستعرض الاجتماع تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، حيث تم التأكيد على أهمية الحضانات وضرورة زيادة نسبتها على مستوى الجمهورية، خاصة أن عدد الحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية يبلغ عدد 13900 على مستوى الجمهورية، وتعمل الوزارة على التوسع في تغطية الحضانات في الفئة العمرية من 
" 0-4" من 8% لتصل إلى 25% على مستوى الجمهورية.


وتتركز أهمية الحضانات في رعاية الأطفال الملتحقين بها ومساعدتهم على النمو السليم وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتهيئة الأطفال بدنيا وعقليا ونفسيا وثقافيا تهيئة سليمة لمراحل رياض الأطفال بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه من خلال برنامج شامل متكامل، فضلا عن تقديم المساعدة والمشورة التربوية ونشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة، وتدعيم العلاقة بين دار الحضانة وأسرة الطفل.

وزيرة التضامن الاجتماعي مسح شامل للحضانات التربية والتعليم التنمية المحلية الصحة والسكان

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