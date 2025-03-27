رشوان توفيق وأحمد صيام وميمي جمال وعايدة رياض ووائل الفشني نجوم حلقات العيد على نايل دراما

سجلت قناة نايل دراما حلقات العيد مع عددا من نجوم الدراما المصرية لمسلسلات رمضان هذا العام في برنامج ًمساء الفن.

استضافت نايل دراما الفنان رشوان توفيق، الفنان أحمد صيام، الفنانة ميمي جمال، الفنانة عايدة رياض، والمطرب الشاب وائل الفشني، وعدد آخر من النجوم سيتم التسجيل معهم لحلقات العيد.

وفي سياق متصل، كتب المخرج عمرو عابدين رئيس قناة نايل دراما عبر حسابه، منشورا، قائلا:" النجوم تعود لماسبيرو، إن التقدير الكبير لماسبيرو وقناة نايل دراما من جموع نجوم مصر الكبار".

وأضاف عابدين: " عندما يحلوا علينا ضيوفا كرام في حلقات العيد بدون أي مقابل سوي حبهم وتقديرهم لماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام. وسام على صدرنا ويجعلنا جميعا أبناء هذا الكيان العظيم العمل المتواصل حتى يعود ماسبيرو لقوته الناعمة ومكانته الكبيرة دراميا وبرامجيا، وعندما يأتي النجم الكبير رشوان توفيق وهو الأب الروحي لنا جميع فناني مصر".

وتابع:" وعندما يأتي إلى ماسبيرو وقناة نايل دراما في نفس اليوم الذي انتهي فيه من تصوير مسلسل وتقابل حبيب ، هذا يعني اعتراف بمكانة ماسبيرو في وجدان جميع فناني مصر المحترمين، وكذلك شرفنا النجم الكبير أحمد صيام ثم الفنانة الكبيرة ميمي جمال وعايدة رياض والمطرب الشاب وائل الفشني، وعدد أخر من النجوم سيتم التسجيل معهم لحلقات العيد المميزة".