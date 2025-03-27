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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلوى عثمان: أصريت على وضع حسنة ومكياج في «حكيم باشا»| فيديو

سلوى عثمان
سلوى عثمان
أحمد البهى

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع “صدى البلد”، في ندوة، حيث تم تكريمها على دورها في المسلسل الرمضاني “سيد الناس”.

وكشفت الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “حكيم باشا”، الذي يتم عرضه حاليا. 

وقالت الفنانة سلوى عثمان: “أصريت على وضع مكياج وحسنة، رغم رفض ماكيير العمل، لكني تحدثت مع مؤلف العمل، وقد أبدى موافقته، خاصة أن الشخصية تحتمل ذلك، فهي من النساء اللاتي يقمن بالاهتمام بانفسهن، بالإضافة إلى دخولها في عالم السحر والأعمال”.  

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان، ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

الفنانة القديرة سلوى عثمان سلوى عثمان حكيم باشا الفنانة سلوي عثمان

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سلوى عثمان: أصريت على وضع حسنة ومكياج في «حكيم باشا»| فيديو

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