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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح فيلم 6 أيام علي هذه المنصة

أحد مشاهد فيلم 6 أيام
أحد مشاهد فيلم 6 أيام
أحمد البهى

اعلنت منصة يانجو بلاي عن استعدادها طرح فيلم 6 أيام ، خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد أسابيع قليله من رفعه من دور العرض السينمائي . 

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"
 

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

فيلم 6 أيام 6 أيام أحمد مالك

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