قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء يطرح قضيتين جديدتين حول دعم الدولة للصناعات الثقافية والإبداعية والنسيجية
اليوم ذروة الموجة الحارة .. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد
خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
قبل عيد الفطر.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 27-3-2025
بطل في ألمانيا.. جامع كرات يشارك فى صنع هدف ويسرق الأضواء | ما القصة ؟
لرفع قدرته التنافسية.. الحجر الزراعي: توفير أهم أصناف العنب المطلوبة عالميا
تحرك عاجل من الاتحاد البرازيلي بعد الهزيمة المذلة أمام الأرجنتين
رسميا.. حماس تعلن استشهاد الناطق الرسمي باسمها.. وتتعهد: سنظل أوفياء
معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة علمية عن التغذية الصحية لمرضى الكلى
أزمة في بروكسل .. 3 دول أوروبية كبرى ترفض تمويل تصنيع الأسلحة خشية الاقتراض|تفاصيل
داليا أبو عميرة: الجيش السوداني يحوّل دفة الصراع لصالحه بعد استعادة مقرات مهمة
بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الغفور: أظهر كضيف شرف في أحداث "كتالوج"

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
أحمد البهى

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “كتالوج”، المقرر عرضه علي منصة نتفليكس. 

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “العمل ربما سيتم طرحه على منصة نتفلكيس فىشهر مايو المقبل، ولكن أنا ضيفة شرف فى الأحداث، فهو من بطولة محمد فراج وطفلين”. 

واستكملت ريهام عبد العفور حديثها قائلة: “هذا العمل عزيز على قلبي، وسعيدة بالتعاون مع خالد الحلفاوي”.

يذكر أن مسلسل "كتالوج" يشارك فيه مجموعة من النجوم المميزين، مثل ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي.

والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج وليد الحلفاوي.

يُعد "كتالوج" من الأعمال المنتظرة على منصة "نتفليكس" هذا العام، ليضاف إلى رصيدها من الأعمال الدرامية المميزة.

ونشرت منصة "نتفليكس" مشهدًا حصريًا من مسلسلها المرتقب "كتالوج" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما أثار إعجاب جمهور المتابعين، وأدى إلى تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفقت المنصة الفيديو بتعليق: “جاهزين يذوب قلبكم مع محمد فراج على نتفليكس؟”، ما أثار حماسة الجمهور، وفتح الباب أمام تساؤلات حول تفاصيل العمل.

وظهر في المشهد أجواء درامية مشوقة وأداء مميز من طاقم العمل ومن تارا عماد ومحمد فراج، ما زاد اهتمام المتابعين.



 

الفنانة ريهام عبد الغفور ريهام عبد الغفور كتالوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت 27 رمضان؟ 6 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة والإعجاز القرآني

أسعار الدواجن

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

كيفية صلاة العيد

كيفية صلاة عيد الفطر .. اعرف موعدها في كل محافظة

مفتي الجمهورية

بدرس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

بالصور

للكلى والقلب والجهاز الهضمي.. فوائد صحية لليوسفي لا تتوقعها

فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

فيديو

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد