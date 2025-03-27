حملات مكثفة في المنوفية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار خلال العيد

وجَّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

كما شدَّد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية الموسعة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد والتعامل الفوري معها، بما يضمن الحفاظ على أجواء احتفالية آمنة.

كما وجَّه محافظ المنوفية مديري مديريات التموين والطب البيطري بالمرور الدوري على الأسواق لمتابعة توافر السلع وصلاحية المنتجات الغذائية بالمنافذ والمحال التجارية، ومنع التلاعب بالأسعار خلال فترة العيد، إلى جانب تشديد الرقابة لضبط الأسعار ومتابعة عمل المخابز وإلزامها بالعمل بكامل طاقتها، مع ضمان وفرة المعروض من السلع التموينية بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة في منافذ التوزيع.

وفي إطار الاستعدادات الصحية، وجَّه المحافظ برفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض في أقسام الطوارئ والاستقبال لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة، مشددًا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وضمان جاهزية بنوك الدم، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة، والتخلص من المخلفات فورًا، لا سيما في المناطق المحيطة بساحات صلاة العيد، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وإزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، مع تجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة. كما شدد على التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية، والتصدي لكافة المخالفات، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفي السياق ذاته، وجَّه المحافظ مدير مديرية الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، مشددًا على ضرورة اليقظة التامة لمنع أي تجاوزات، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، لا سيما في ملف البناء العشوائي. كما وجَّه بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف، مشددًا على إزالة أي تعديات في المهد، ومصادرة معدات البناء فور ضبطها، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.