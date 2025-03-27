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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالتها حرجة .. ماذا حدث مع الفنانة إيناس النجار؟

الفنانة إيناس النجار
الفنانة إيناس النجار
أمينة الدسوقي

تصدرت الفنانة إيناس النجار محركات البحث جوجل وذلك بعد تفاقم أزمتها الصحية الأخيرة حيث ناشدت الفنانة منة جلال جمهورها ومتابعيها بالدعاء للفنانة إيناس النجار، التي تمر بوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة.

ماذا حدث مع الفنانة إيناس النجار

تمر الفنانة إيناس النجار، بوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة، حيث طالبت شقيقة إيناس النجار عبر انستجرام الجمهو بالدعاء لها وكتبت قائلة :«أختي إيناس حالتها حرجة أرجو منكم الدعاء لها في الأيام المفترجة أرجوكم ادعولها ربنا يشفيها وتفوق من الغيبوبة يارب أرجوكم ادعولها لكل حد بيحبها يدعيلها ربنا ينجيها وتقوم بالسلامة يارب»

تطوارات الحالة الصحية بعد دخولها غيبوبة

فيما ناشدت الفنانة منة جلال جمهورها ومتابعيها بالدعاء للفنانة إيناس النجار، التي تمر بوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وكتبت منة جلال عبر حسابها على فيسبوك: «ياريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار لأنها في أشد الحاجة للدعاء لأنها في العناية المركزة».

ونلقت الفنانة إيناس النجار للمستشفى وتلقي العلاج بعد تعرضها لأزمة صحية كما كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لإصابة شديدة استدعت دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

من هى الفنانة إيناس النجار 

تشارك الفنانة إيناس النجار في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب.

وتعد إيناس النجار ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس، كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، وشاكت الفنانة فى العديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” و" علي سبايسي"، و “كركر” وأفلام  أحاسيس، عزبة آدم.

كما شاركت الفنانة إيناس النجار فى العديد من المسلسلات التي من بينها “يتربى في عزو” و “ علي مبارك”.

إيناس النجار الفنانة إيناس النجار تطوارات الحالة الصحية من هى الفنانة إيناس النجار

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