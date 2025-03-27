أسعار أودي Q7 موديل 2025 بالسعودية

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2025، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر Q7 بتصميم عصري وجذاب .

أودي Q7 موديل 2025

- محرك أودي Q7 موديل 2025

تستمد سيارة أودي Q7 موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، وتنتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومل بها علبة تروس مكونة من 8 سرع، وتصل سرعتها القصوى إلي 250 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي المحددة الكترونيا إلي 210 كم/ساعة .

أودي Q7 موديل 2025

ويوجد بـ سيارة أودي Q7 موديل 2025 محرك أخر 8 سلندر سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة 500 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي Q7 موديل 2025

وتعمل سيارة أودي Q7 موديل 2025 بنظام Quattro الدفع الرباعي للعجلات، وبها نظام تعليق هوائي متكيف يستجيب لوضعية القيادة المختارة مما يعزز من الراحة والثبات.

- وسائل الأمان بـ أودي Q7 موديل 2025

أودي Q7 موديل 2025

تحتوي سيارة أودي Q7 موديل 2025 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مساعدة تثبيت السرعة التكيفية، وبها نظام توجيه المسار، وبها نظام أودي بري سينس، وبها نظام ركن السيارة، وبها مساعد ركن السيارة عن بعد بلس، ونظام كاميرا للرؤية .

- مواصفات أودي Q7 موديل 2025

أودي Q7 موديل 2025

زودت سيارة أودي Q7 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، ثلاث صفوف من المقاعد تم صناعتها لراحة الركاب، وبها مساحة تخزين بمرونة كبيرة تصل إلي 402 لتر عند استخدام جميع المقاعد، وبها شاشتين في الكونسول الوسطي الأولى مقاس 10.1 بوصه لنظام المعلومات والترفيه MMI، والثانية مقاس 8.6 بوصه للتحكم في نظام التكييف، وبها لوحة عدادات رقمية بالكامل عالية الدقة، وبها نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال .

أودي Q7 موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q7 موديل 2025 بها أيضا، شعار أودي الجديد بتقنية 2D المدمج بسلاسة في الشبك الأمامي المعاد تصميمه، وتم تحديث المصابيح الأمامية LED بشكل أنيق يمنح السيارة مظهر أكثر حداثة، وبها عجلات مقاس 19 بوصه، وتم تحديث المصابيح الخلفية LED لتتماشى مع الشعار الجديد لأودي .

أودي Q7 موديل 2025

- سعر أودي Q7 موديل 2025

تباع سيارة أودي Q7 موديل 2025 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 377 ألف ريال سعودي .