هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول توقف تنفيذ برنامج مكافحة الآفات الزراعية، وعلاقة ذلك بأسعار الليمون في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأظهر الفيديو أن وزارة الزراعة مستمرة في تنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية دون توقف، وأنها لم تتلقَّ أي شكاوى من المزارعين في هذا الشأن، مشيرًة إلى وجود متابعة مستمرة من قبل الوزارة لموقف الآفات الزراعية في جميع المحاصيل البستانية والحقلية على مستوى الجمهورية.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الزراعة مستمرة أيضًا في تنظيم الندوات والدورات الإرشادية للمزارعين بشكل دوري، حول طرق مكافحة الآفات لمحاصيل الفاكهة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال الفيديو، أن وزارة الزراعة أكدت أن ارتفاع أسعار الليمون يعود إلى قلة المعروض، نظرًا لكونه خارج موسمه، مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الليمون تدريجيًا مع بداية الموسم الجديد. كما ناشد المواطنين ضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات، مع التأكيد على استقائها من المصادر الرسمية.