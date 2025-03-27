سعر عيار 21 الآن .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسواق المال والمعادن النفيسة، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة اليوم الخميس 27 مارس 2025، متأثرة بالعوامل المحلية والعالمية مثل حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث بلغ سعر عيار24 حوالي 4920 جنيهًا للبيع و4897 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 22 نحو 4510 جنيهات للبيع و4489 جنيهًا للشراء .

في حين وصل سعر عيار 21 إلى 4305 جنيهات للبيع و4285 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3690 جنيهًا للبيع و3673 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 نحو 2870 جنيهًا للبيع و2856 جنيهًا للشراء .

أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ حوالي 34,440 جنيهًا للبيع و34,420 جنيهًا للشراء، وعلى الصعيد العالمي سجلت أوقية الذهب سعرًا قدره 3047 دولارًا للبيع و3046.5 دولارًا للشراء، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق العالمية، مع استمرار الذهب في تحقيق مكاسب خلال الأسابيع الماضية.

ننتقل لاسعار الدولار حيث شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا أيضًا، حيث سجل في البنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

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