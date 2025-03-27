لينا صوفيا تشارك في بطولة فيلمين في موسم عيد الفطر السينمائي

تشارك لينا صوفيا بشخصيتين في موسم عيد الفطر السنيمائي، من خلال فيلمي الصفا الثانوية بنات مع علي ربيع، وفار بـ7 ترواح مع النجم محمد لطفي وباقة من نجوم الكوميديا. وهذا ما حققته من نجاح كبير في الموسم الرمضاني بشخصية فريدة ضمن أحداث المسلسل كامل العدد.



فيلم الصفا الثانوية بنات من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد. وتشارك لينا صوفيا في بطولة الفيلم مع نجم الكوميديا علي ربيع والنجوم أوس أوس ومحمد ثروت.



وتدور أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات في إطار كوميدي مشوق داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، ويتناول المواقف الطريفة التي يتعرض لها أستاذ طموح ينتقل إلى التدريس في المدرسة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، ما يؤدي إلى أحداث مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة.

وتشارك لينا صوفيا في بطولة فيلم فار بسبع ترواح مع النجوم: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، وغيرهم. والفيلم من إخراج شادي علي وتأليف محمد فاروق شيبا، وإنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سبع قصص مختلفة، بشخصيات متباينة تجمعها جثة غامضة تتنقل بينهم بطريقة ساخرة، مما يتسبب في حالة من الفوضى في حياتهم، مع محاولاتهم المستمرة للتخلص منها.