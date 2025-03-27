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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يهنئ مدير أمن البحر الأحمر والقيادات الأمنية بالمحافظة بعيد الفطر

التهنئة بعيد الفطر المبارك
التهنئة بعيد الفطر المبارك
ميرنا رزق

قدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الفطر المبارك للسيد الدكتور اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن محافظة البحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

التهنئة بعيد الفطر 

رافق صاحب النيافة خلال الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والقمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة.

وباسم أسرة الإيبارشية، قدم نيافة الأنبا عمانوئيل للسيد اللواء خالص التهاني القلبية، بعيد الفطر المبارك، معربًا عن الشكر والتقدير، لما تقوم به الجهات الأمنية، وعلى رأسها مديرية الأمن من الجهد الكبير، والتضحيات، من أجل تهيئة أجواء أمنة لجميع ضيوف البحر الأحمر من المصريين، والأجانب.

ومن جانبه عبر سيادة مدير أمن البحر الأحمر عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، شاكرًا التهنئة الطيبة، ومشاعر الأخوة والمحبة، والمودة الدائمة، والتي تتجلي في مناسباتنا المختلفة.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك عيد الفطر المبارك مدير أمن محافظة البحر الأحمر

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