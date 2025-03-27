بشرى سارة | مواعيد قطارات عيد الفطر الإضافية.. وهذه طرق الحجز

تبذل سكك حديد مصر جهودا كبيرة في سبيل توفير الراحة والأمان للركاب والتيسير عليهم فضلا عن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات.

لتغطية كثافة الإقبال على السفر بالقطارات

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشغل هيئة السكة الحديد قطارات إضافية للعيد، وقطارات مخصوصة، بجانب القطارات اليومية، وذلك لتغطية كثافة الإقبال على السفر بالقطارات، وخاصة على خط الصعيد.

القطارات الإضافية متنوعة ما بين مكيف وتالجو ودرجة ثالثة مكيف، أما القطارات المخصوصة كلها مكيفة درجة أولى وثانية تشمل "أولي مكيفة أسباني مطور وثانية مكيفة أسباني مطور، وفرنساوى درجة أولى، أما نوعية القطارات العادية فشمل كل دراجات ونوعيات القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد.

وتتساوى أسعار تذاكر قطارات العيد الإضافية مع قطارات السكة الحديد اليومية، ولكن القطارات المخصوص لها سعر مختلف فالتذكرة موحدة وتزيد عن سعر التذاكر اليومية بنسبة 30%، وهذه القطارات يتم تشغيلها في فترات الأعياد.

ويمكن حجز قطارات عيد الفطر بطريقة واحدة وهى من شباك محطات السكك الحديدية وقبل السفر بـ 24 ساعة، حيث يتم حجز تذاكر السفر فى اليوم السابق للسفر فقط وليس قبل ذلك.

مواعيد القطارات المخصوصة:

أولاً: الخميس الموافق 27 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / نجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل نجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالى .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسيوط الساعة 03:35.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسوان / أسيوط ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40.

ثانياً: يوم الجمعة الموافق 28 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 01:10 ويصل أسيوط الساعة 03:30 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 ويصل القاهرة الساعة 17:20 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 ويصل القاهرة الساعة 18:00 .

ثالثاً : يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الإسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 .

رابعاً : يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالى.

ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط ، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط .

مواعيد قطارات عيد الفطر الإضافية:

تشغيل قطارى 2041/2040 بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى:

تشغيل قطار تالجو برقم 2040 من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4 يقوم من القاهرة 20.15 يصل أسوان 8.10.

تشغيل قطار تالجو برقم 2041، من يوم 26-3، من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 16.50 يصل القاهرة 4.50.

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1942 /1943 بين القاهرة / أسوان والعكس :

-تشغيل قطار مكيف اسباني مطور رقم 1942/ من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، ويقوم من القاهرة 22.50 يصل أسوان 11.50.

-تشغيل قطار مكيف أسباني مطور برقم 1943، من يوم 26-3، من أسوان / القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 18.00 يصل القاهرة 6.50

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1938/1939 بين القاهرة / أسوان والعكس :

- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1938 يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، يقوم من القاهرة 21.50 يصل أسوان 10.05

تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1939، يوم 26- 3، من أسوان إلى القاهرة حتى 11-4، يقوم من أسوان 22.30 يصل القاهرة 11.15

- تشغيل قطارى 1941 /1940 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

تشغيل قطار ثالثة مكيفة رقم 1940، يوم 25 مارس، من القاهرة إلى أسوان حتى 10-4، يقوم من القاهرة 00.35 يصل أسوان 12.30

تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان إلي القاهرة، من 26-3 حتى 11-4، يقوم من أسوان 21.30 يصل القاهرة 10.25

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1936/1937 بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس:

-تشغيل قطار مكيف بعربات VIP برقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27-3، يقوم من الإسكندرية 15.20 يصل أسوان 6.20

- تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3-4، يقوم من أسوان الساعة 9 يصل الإسكندرية الساعة 00.50

عدة وسائل لحجز التذاكر والدفع الإلكتروني

في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحرصًا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل الخدمات للركاب، أعلنت الهيئة عن إتاحة عدة وسائل لحجز التذاكر والدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتقليل الازدحام أمام شبابيك التذاكر.

طرق حجز التذاكر:

يمكن للمسافرين الحصول على تذاكر القطارات من خلال الوسائل التالية:

شبابيك التذاكر في جميع محطات السكك الحديدية.

الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط: اضغط هنا.

تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways"، المتاح على Google Play وApp Store.

وكلاء البيع الإلكتروني المعتمدون، مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرهم.

الخدمة الصوتية لحجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة عبر:

1661 من الهاتف المحمول.

09000661 من أي خط أرضي.

(الحجز متاح حتى 15 يومًا قبل موعد السفر، وحتى قبل قيام القطار بساعة واحدة).

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، ويبلغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة في بعض المحطات الرئيسية.

طرق دفع قيمة التذاكر:

توفر الهيئة عدة وسائل دفع لتسهيل العملية على الركاب، وهي:

الدفع النقدي عبر شبابيك ومكاتب الحجز في جميع المحطات.

الدفع الإلكتروني عبر بطاقات (Visa & MasterCard) في شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية.

الدفع عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع (Visa & MasterCard).

الدفع النقدي أو الإلكتروني من خلال وكلاء البيع المعتمدين لدى الهيئة.

التطوير المستمر لخدمات السكك الحديدية

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تواصل جهودها لتطوير خدماتها والارتقاء بتجربة السفر عبر القطارات، تماشيًا مع اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة.