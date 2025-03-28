آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-3-2025

استقر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية في مستهل تعاملات اليوم 28-3-2025؛ على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

ومع ختام تعاملات أمس الخميس، صعد سعر جرام الذهب بقيمة 15 جنيها .

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2856 جنيها للبيع و 2856 جنيها للبيع و 2873 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4285 جنيها للبيع و4310 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 4897 جنيها للبيع و 48925 جنيها للشراء.

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو3672 جنيها للبيع و 3694 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3044 دولار للبيع و 3045 دولار للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34.28 ألف جنيه للبيع و 34.48 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم في ظل تصاعد التوترات الجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أبريل لفرض رسوم جمركية متبادلة من أكبر اقتصاد في العالم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3041 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3020 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3050 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يقترب سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3057 دولار للأونصة وبذلك يكون قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة تقترب من 16% بدعم من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي تهدد السوق العالمي بحرب تجارية ينشأن عنها المخاوف وتزيد من الطلب على الذهب.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءًا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التوترات التجارية.