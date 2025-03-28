قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب
احتفال اليوبيل الذهبي لرهبنة كيرلس آڤا مينا بحضور البابا تواضروس.. صور
دعاء الفجر في رمضان.. مستجاب للفرج والرزق وتيسير الأمور المستحيلة والصعبة
آخر تحديث لأعلي جرام ذهب اليوم 28-3-2025
الليلة الأعنف.. أمريكا تقصف الحوثيين بـ40 غارة جوية في اليمن| فيديو
صندوق البريد الإلهي.. سامح حسين: ربنا طول الوقت بيطمنك وبيقولك متخفش ومتقلقش
مجدي الهواري يكشف رأيه في برامج رامز جلال وسر اختفائه عن السينما.. وأحمد الفيشاوي ربما تعرض لإصابات نفسية
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية
دعاء آخر جمعة فى رمضان باسم الله الأعظم.. تفتح لك الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأعلي جرام ذهب اليوم 28-3-2025

سعر الذهب
سعر الذهب

بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 4897 جنيها للبيع و 48925 جنيها للشراء، وذلك في مستهل تعاملات اليوم 28-3-2025.

وثبت الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد أن صعد  أمس بمقدار 15 جنيها .

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2856 جنيها للبيع  و 2873 جنيها للشراء.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4285 جنيها للبيع و4310 جنيها للشراء

عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو3672 جنيها للبيع و 3694 جنيها للشراء 

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3044 دولار للبيع و 3045 دولار للشراء.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34.28 ألف جنيه للبيع و 34.48 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم في ظل تصاعد التوترات الجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أبريل لفرض رسوم جمركية متبادلة من أكبر اقتصاد في العالم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3041 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3020 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3050 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يقترب سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3057 دولار للأونصة وبذلك يكون قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة تقترب من 16% بدعم من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي تهدد السوق العالمي بحرب تجارية ينشأن عنها المخاوف وتزيد من الطلب على الذهب.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءًا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التوترات التجارية.

جني الأرباح

شهد الذهب بعض عمليات جني الأرباح في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته القياسية حيث عززت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن.

الجدير بالذكر أن أحدث رسوم ترامب التجارية ستؤثر على السيارات على العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وأوروبا وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية مما قد يدعم التضخم في البلاد.

واستنكرت أوروبا وكندا والصين والمكسيك الرسوم الجمركية الأمريكية وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية، مما قد يشعل فتيل حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. وقد دفع هذا المتداولين إلى حد كبير نحو الذهب كملاذ آمن.

كل هذه العوامل تبقي الذهب هو الاستثمار الأفضل في الأسواق المالية حالياً وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

هذا ورفعت جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3100 دولار للأونصة إلى 3300 دولار للأونصة، متوقعة تدفقات أقوى من المتوقع من صناديق الاستثمار المتداولة إلى جانب طلبًا مستدامًا من البنوك المركزية وخاصة في آسيا والأسواق الناشئة.

وتتوقع مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن تواصل البنوك المركزية الآسيوية الكبرى شراء الذهب بكثافة خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة للعمل على رفع الاحتياطي للذهب لديهم.

 وعلى صعيد صناديق الاستثمار المتداولة تتوقع جولدمان ساكس تدفقات أكبر من المتداولين الباحثين عن ملاذ آمن وخاصة في حال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

سعرعيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

موعيد عيد الفطر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

وفاة ابراهيم الطوخي

رحيل ملك السمين.. ماذا حدث لـ إبراهيم الطوخي صاحب مقولة الجملي هو أملي؟

هلال

السعودية تدعو عموم المسلمين بالبلاد لتحري رؤية هلال شوال.. السبت

ابراهيم الطوخي

صاحب عبارة الجملي هو أملي.. وفاة إبراهيم الطوخي بعد أزمة صحية مفاجئة

عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر 2025 .. فلكيا رمضان 29 يوما.. ودار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

أرشيفية

يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية

طلاب إعلام القاهرة

15مليون مصري مش على نفس السطر: حملة طلاب إعلام القاهرة عن إدماج ذوي الإعاقة

نادى الصحفيين النهري

سهرات رمضانية بالنادي النهري للصحفيين

بالصور

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح يحتفلون بالعرض الخاص

سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان

تخلص من الوزن الزائد في رمضان بهذه العشبة المذهلة

الكرش
الكرش
الكرش

لوسي تكشف أسرار وكواليس فهد البطل في ضيافة صدى البلد

لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد

قبل العيد.. تعرف على خطوات سهلة لتنظيف الثلاجة والديب فريزر

خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد

فيديو

جيهان أنور مع تقى الجيزاوي

كسر توتري.. جيهان أنور تروي موقفا مثيرا لحظة التمثيل أمام عادل إمام

الفنانه إيناس النجار

الوضع صعب.. الفنانة إيناس النجار حالتها حرجة بعد دخولها في غيبوبة

اب ينهى حياة اطفاله

بسبب الشابو.. أب ينهي حياة اثنين من أطفاله بالشرقية

نهى عابدين

نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد