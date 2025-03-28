آخر تحديث لأعلي جرام ذهب اليوم 28-3-2025

بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 4897 جنيها للبيع و 48925 جنيها للشراء، وذلك في مستهل تعاملات اليوم 28-3-2025.

وثبت الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد أن صعد أمس بمقدار 15 جنيها .

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2856 جنيها للبيع و 2873 جنيها للشراء.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4285 جنيها للبيع و4310 جنيها للشراء

عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو3672 جنيها للبيع و 3694 جنيها للشراء

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3044 دولار للبيع و 3045 دولار للشراء.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34.28 ألف جنيه للبيع و 34.48 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم في ظل تصاعد التوترات الجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أبريل لفرض رسوم جمركية متبادلة من أكبر اقتصاد في العالم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3041 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3020 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3050 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يقترب سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3057 دولار للأونصة وبذلك يكون قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة تقترب من 16% بدعم من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي تهدد السوق العالمي بحرب تجارية ينشأن عنها المخاوف وتزيد من الطلب على الذهب.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءًا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التوترات التجارية.

جني الأرباح

شهد الذهب بعض عمليات جني الأرباح في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته القياسية حيث عززت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن.

الجدير بالذكر أن أحدث رسوم ترامب التجارية ستؤثر على السيارات على العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وأوروبا وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية مما قد يدعم التضخم في البلاد.

واستنكرت أوروبا وكندا والصين والمكسيك الرسوم الجمركية الأمريكية وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية، مما قد يشعل فتيل حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. وقد دفع هذا المتداولين إلى حد كبير نحو الذهب كملاذ آمن.

كل هذه العوامل تبقي الذهب هو الاستثمار الأفضل في الأسواق المالية حالياً وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

هذا ورفعت جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3100 دولار للأونصة إلى 3300 دولار للأونصة، متوقعة تدفقات أقوى من المتوقع من صناديق الاستثمار المتداولة إلى جانب طلبًا مستدامًا من البنوك المركزية وخاصة في آسيا والأسواق الناشئة.

وتتوقع مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن تواصل البنوك المركزية الآسيوية الكبرى شراء الذهب بكثافة خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة للعمل على رفع الاحتياطي للذهب لديهم.

وعلى صعيد صناديق الاستثمار المتداولة تتوقع جولدمان ساكس تدفقات أكبر من المتداولين الباحثين عن ملاذ آمن وخاصة في حال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.