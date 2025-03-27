وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي

يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي، شغل منصب رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، كما شغل منصب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.