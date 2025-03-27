جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه نفذ غارة على عنصرين اثنين من حزب الله بالقرب من برعشيت في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن جيش الاحتلال شن غارة بطائرة مسيرة بدون طيار استهدفت سيارة في بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال شن غارة على منطقة يحمر في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وفي نفس السياق، شن جيش الاحتلال غارة على بلدة تولين في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة 11 آخرين بجروح، بينهم طفلان.