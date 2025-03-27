رامز جلال عن هدى الإتربي: منبع فيلر.. والفنانة ترد: مسمتش نفسي جورجينا الغلابة

حلت الفنانة هدى الإتربي، “قنبلة الجيل” ضيفة اليوم الخميس على حلقة برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة على قناة MBC مصر.

ببرنامج "رامز ايلون مصر".. رامز جلال عن هدى الإتربي: النجمة اللي معانا منبع فيلر

قدم الفنان رامز جلال الفنانة هدى الإتربي، خلال برنامج “رامز ايلون مصر”، قائلا “النجمة اللي معانا منبع فيلر وبما اني زعيم المجانين لازم اعرفها إن الفن له هيبة”.

وقال رامز جلال “اللي بتعمله دا مصيبة وأنا النهاردة جاي أوقفها عند حدها”.

موسم رمضان

وحلت الفنانة هدى الإتربي، “قنبلة الجيل” ضيفة اليوم الخميس على حلقة برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة على قناة MBC مصر.

يا خبر أبيض البنت بيضا.. رامز جلال يعلق على حضور هدى الإتربي بـ رامز إيلون مصر

علق الفنان رامز جلال على حضور هدى الإتربي، قائلا “يا خبر ابيض البت بيضا وأنا أعمل ايه، دي جاية من الحرفيين على هنا”.

رامز جلال عن حضور هدى الإتربي: دي مش بتحط زيت أملا دي بتشربه

وقال رامز جلال تعليقا على حضور الفنانة هدى الإتربي قائلا “دي مش بتحط زيت أملا دي بتشربه”.

هدى الإتربي: مش أنا اللي قلت على نفسي جورجينا الغلابة

وردت هدى الإتربي على سؤال رامز جلال “بأنها هي من أطلقت على نفسها لقب جورجينا الغلابة”، لتجيبه قائلة “مش أنا اللي قلت على نفسي جورجينا الغلابة والناس هما اللي طلعوا عليا اللقب ده”.

انفعال وتطاول.. شاهد رد فعل هدى الإتربي بعد اكتشاف مقلب رامز إيلون مصر

انفعلت الفنانة هدى الإتربي، وتطاولت على رامز جلال بعد اكتشافها مقلب رامز ايلون مصر.

مفاجآت عديدة

ويشهد برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025 مفاجآت عديدة مع ضيوفه الذين يقعون ضحايا لمقالبه هذا العام.