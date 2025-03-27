الزناتي يكرم 55 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

كرم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، 55 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الثاني، الذي نظمته النقابة العامة للمعلمين لحفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين.

حضر الحفل، ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، سيد علي الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، ومحمد رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشبرا والزاوية والشرابية.

كما حضر فضيلة الشيخ أحمد عمرو عبداللطيف من الأزهر الشريف، وسمير حسين محمد كبير أئمة بالأوقاف.

وافتتح الحفل بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، تلاها أحد الطلاب المكرمين من حفظة القرآن الكريم، ما أضفى جوًا روحانيًا على القاعة.

وخلال كلمته، هنأ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الطلبة والطالبات المكرمين، معربا عن سعادته البالغة باجتهادهم في حفظة القرآن الكريم.

كما تقدم بالشكر لأولياء أمورهم من المعلمين على تحفزهم وتشجيعهم لأبنائهم في تحقيق هذا التميز، متمنياً لهم مواصلة التفوق والنجاح.

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية الثانية التي تنظمها نقابة المعلمين خلال شهر رمضان الكريم، لتكريم حفظة القران الكريم من أبناء المعلمين.

وتم تكريم 115 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية وبني سويف وجنوب سيناء، خلال حفل التكريم الأول.