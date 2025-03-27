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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامز جلال عن هدى الإتربي: مستحلية نفسها وهوقفها عند حدها

هدى الاتربي
هدى الاتربي
محمد بدران

وقعت الفنانة هدى الإتربي، ضحية لمقلب برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر.

وفي تقديمه لها قال رامز "نجمة مشهورة متعرفش ليه، محدش عارف هل عشان نافخة الشفايف ولا زي القطايف، مستحلية نفسها وهوقفها عند حدها".

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.

هدى الاتربي رامز ايلون مصر رامز جلال برنامج المقالب

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