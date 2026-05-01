عن قصة حقيقية.. هشام ماجد يكشف كواليس فيلمه الجديد كريم

كشف الفنان هشام ماجد عن تفاصيل مشروعه السينمائي الجديد «كريم»، مؤكدًا أن العمل مستوحى من قصة حقيقية، وكان مطروحًا عليه منذ فترة قبل أن يبدأ التحضير له بشكل فعلي خلال المرحلة الحالية.

وأوضح هشام ماجد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة، حيث يعمل عليه حاليًا فريق العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الفيلم يحمل طابعًا مختلفًا، خاصة أنه يعتمد على أحداث واقعية، ما يضفي عليه قدرًا أكبر من العمق والتشويق.

ويأتي الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومن المتوقع أن يشهد العمل اهتمامًا ملحوظًا فور طرحه، في ظل التعاون بين صُنّاعه والاعتماد على قصة مستمدة من الواقع.

وفي سياق متصل، يعيش هشام ماجد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع عرض فيلمه «برشامة» في دور السينما، والذي يحقق حضورًا جماهيريًا لافتًا.

ويشارك في بطولة «برشامة» عدد كبير من النجوم، من بينهم ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب، إلى جانب عارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث يرصد حالة الفوضى والمواقف الطريفة التي تنشأ بين الطلاب وأولياء الأمور، في قالب يجمع بين الكوميديا والنقد الاجتماعي.

ويُعد هذا النشاط الفني المكثف استمرارًا لحضور هشام ماجد القوي على الساحة السينمائية، سواء من خلال الأعمال الكوميدية التي يبرع فيها، أو عبر مشروعات جديدة تحمل طابعًا مختلفًا مثل فيلم «كريم»، الذي ينتظره الجمهور لمعرفة تفاصيل قصته الحقيقية وكيف سيتم تقديمها على الشاشة الكبيرة.