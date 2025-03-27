آرسنال يتلقى دفعة معنوية بعودة ساكا قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، خبرًا سارًا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في 8 أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نجم الفريق بوكايو ساكا عاد أخيرًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غياب استمر 3 أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

عودة مهمة قبل موقعة البيرنابيو

وتأتي عودة ساكا في توقيت مثالي، حيث يستعد آرسنال لمواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي قبل الصدام الأوروبي المرتقب مع ريال مدريد.

وكان أرتيتا قد أشار قبل فترة التوقف الدولي إلى أن ساكا يقترب من العودة، وهو ما تأكد اليوم، بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.

ساكا يؤكد جاهزيته

بدوره، نشر جناح آرسنال صورة له من ملعب التدريبات عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مرحبًا مجددًا"، في إشارة إلى عودته رسميًا لأجواء المباريات.

وتُعد هذه العودة دفعة قوية لآرسنال قبل مواجهته القوية أمام ريال مدريد، خاصة أن ساكا يعد أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق اللندني هذا الموسم.