خبير تنمية بشرية: انتهاء الحدث المسبب للاكتئاب لا يعني أبدا نهاية أعراضه

قال صلاح أبو المجد، خبير التنمية البشرية، إن له الكثير من المتابعين الذين يحبون المحتوي الخاص به، وربما قد يصل عددهم إلى الملايين، موضحا “حتي اللى مبيحبنيش بينفعني”.

وأضاف “أبو المجد” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن إنتهاء الحدث المسبب للاكتئاب لا يعني أبدا إنتهاء أعراض الأكتئاب التى تلازمت مع الحدث.

وتابع صلاح أبو المجد، أنه مازال يأخذ أدوية مضادة للاكتئاب حتي الآن من بعد محاولته للقفز من على السور ولكن رؤيته صورة والدته أمامه منعته من القفز من على السور.