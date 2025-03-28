بفستان ملفت… أسما إبراهيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الأعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم

حيث ظهرت الإعلامية أسما إبراهيم في الصور مرتدية فيتان طويل ذا أكمام مكشوفة، ولكن اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق والمثالي مما زاد من جاذبيتها.

أنتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بتشريحة الشعر المرفوع التي تتصدر أحدث صيحات موضة ٢٠٢٥، فيما أختارت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.