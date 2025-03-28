منة شلبي: 1000 جنيه أول أجر ليا والترند بيتعمل بالفلوس

كشفت الفنانة منة شلبي عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج " أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وقالت منة شلبي إن القاعة كاملة العدد في عروض أعمالها سواء في السينما أو المسرح أحسن إحساس بالنسبة لها.

وأشارت منة شلبي إلى أن ارقام الإيرادات والمشاهدات مهمة لها لكن الترند غير مهم لأن البعض يصنعه بالأموال.

واستطردت منة شلبي قائلة:"يفرق معايا الأجر يكون متقدم لكن مش الأعلى أجر لإن السوق اللي بنشتغل فيه قايم بنسبة كبيرة على الأرقام".



وكشفت منة شلبي عن التغييرات التي مرت في حياتها موضحة:" شخصيتي اتغيرت واللي حواليا بيقولوا إني بقيت أهدى وعصبيتي مش زي زمان".

وكشفت منة شلبي عن الصفات التي تبعدها عن الأشخاص وهما الغرور والندالة موضحة:"بيخلوا صاحبهم عندي تحت الصفر ".

وأشارت منة شلبي إلى أن أول عمل لها كان "شباب تيك أواي" وكان عمرها ١٥ عاما موضحة أن أول أجر لها كان ١٠٠٠ جنيه .



وكشفت منة شلبي عن أطول وقت تصوير لها الذي كان في مسلسل بطلوع الروح الذي استغرق ٣ أشهر ونصف.

وتحدثت منة شلبي عن الأشياء التي لا تقدر بمال أو أرقام في حياتهما وهما الأم والطبيعية.