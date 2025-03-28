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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحبك وكرهتني في التريندات.. أول تعليق من هدى الإتربي على رامز إيلون مصر

الفنانة هدي الاتربي مع الفنان رامز جلال
الفنانة هدي الاتربي مع الفنان رامز جلال
أوركيد سامي

تصدرت الفنانة هدى الإتربي محركات البحث على مؤشرات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بعد حلقتها مع رامز جلال.

ونشرت هدى الإتربي صورة تجمعها بالفنان رامز جلال من كواليس استضافتها ببرنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، وكتبت: التريند اللي كرهني في التريندات والله يسامحك يا رامز، بس بحبك".

ووقعت الفنانة هدى الإتربي، ضحية أمس الخميس 27 مارس 2025 لمقلب برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة علي قناة MBC مصر

ويشارك في مقلب رامز جلال الفنانة نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور.

هدى الإتربي تشارك في السباق الرمضاني الحالي بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة، المعروض على قناة MBC مصر، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ثراء جبيل، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، إخراج أحمد خالد موسى.

https://www.instagram.com/share/p/_f4jGcI5s

اخبار الفن نجوم الفن رامز جلال هدي الاتربي

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