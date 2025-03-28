مسؤول عسكري أمريكي: مقـ.ـتل قادة حوثيين في الضربات الأخيرة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الجيش أكد مقتل العديد من قادة جماعة الحوثي في الضربات الأخيرة على اليمن.

وقال المسؤول إن قدرات الحوثيين الهجومية لا تزال قائمة بفضل دعم إيران لهم لنحو 10 سنوات.

ووسّعت القوات الأمريكية نطاق استهدافها لمواقع الحوثيين في اليمن، حيث نفّذت سلسلة من الغارات الجوية منذ مساء الخميس وحتى فجر الجمعة، مستهدفة خمسة محافظات يمنية رئيسية.

وشملت الضربات مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران، بإجمالي 40 غارة جوية متفرقة.

تفاصيل الضربات

في العاصمة صنعاء، نفّذت الطائرات الأمريكية 7 غارات جوية، حيث استهدفت معاقل الحوثيين في منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب المحافظة عبر 4 غارات، بينما تعرّضت منشآت عسكرية في مطار صنعاء الدولي شمالًا لغارتين إضافيتين، إلى جانب مقر القيادة العسكرية في شارع القيادة بمنطقة التحرير.

أما في محافظة صعدة، التي تُعد المعقل الرئيسي للحوثيين، فقد شهدت 7 غارات أخرى، تركزت في مديرية كتاف شمال شرق المحافظة، حيث تم استهداف منطقة العصايد بالصفراء بـ 5 غارات، ومنطقة آل سالم بغارتين إضافيتين.

واستهدفت القوات الأمريكية 3 غارات جوية مواقع الحوثيين في منطقة اللحية شمال محافظة الحديدة، المطلة على سواحل البحر الأحمر، حيث يُرجّح أن الضربات استهدفت مخازن أسلحة وثكنات عسكرية تابعة للميليشيات.

وفي محافظة عمران، نفّذت الطائرات الحربية 19 غارة جوية على عدة مناطق في مديرية حرف سفيان، منها اللبداء، العمشية، حباشة، العادي، العَبلا، والجبل الأسود. ووفق الإعلام الحوثي، فقد استهدفت 5 غارات شبكة الاتصالات في منطقة الجبل الأسود، ما أدى إلى تعطلها بالكامل.

أما في محافظة الجوف، فقد شنت المقاتلات الأمريكية 3 غارات على منطقة الحميدات غربي المحافظة، والتي تعتبرها تقارير يمنية مركزًا عسكريًا وفكريًا للحوثيين، إذ تحتوي على منشآت عسكرية ومخابئ للأسلحة والصواريخ.