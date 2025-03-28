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الليلة الأعنف.. أمريكا تقصف الحوثيين بـ40 غارة جوية في اليمن| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الليلة الأعنف.. أمريكا تقصف الحوثيين بـ40 غارة جوية في اليمن| فيديو

قصف اليمن
قصف اليمن
أحمد قاسم

وسّعت القوات الأمريكية نطاق استهدافها لمواقع الحوثيين في اليمن، حيث نفّذت سلسلة من الغارات الجوية منذ مساء الخميس وحتى فجر الجمعة، مستهدفة خمسة محافظات يمنية رئيسية. 

وشملت الضربات مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران، بإجمالي 40 غارة جوية متفرقة.

في العاصمة صنعاء، نفّذت الطائرات الأمريكية 7 غارات جوية، حيث استهدفت معاقل الحوثيين في منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب المحافظة عبر 4 غارات، بينما تعرّضت منشآت عسكرية في مطار صنعاء الدولي شمالًا لغارتين إضافيتين، إلى جانب مقر القيادة العسكرية في شارع القيادة بمنطقة التحرير.

أما في محافظة صعدة، التي تُعد المعقل الرئيسي للحوثيين، فقد شهدت 7 غارات أخرى، تركزت في مديرية كتاف شمال شرق المحافظة، حيث تم استهداف منطقة العصايد بالصفراء بـ 5 غارات، ومنطقة آل سالم بغارتين إضافيتين.

ضربات أمريكية على الحديدة والجوف وعمران

استهدفت القوات الأمريكية 3 غارات جوية مواقع الحوثيين في منطقة اللحية شمال محافظة الحديدة، المطلة على سواحل البحر الأحمر، حيث يُرجّح أن الضربات استهدفت مخازن أسلحة وثكنات عسكرية تابعة للميليشيات.

أما في محافظة الجوف، فقد شنت المقاتلات الأمريكية 3 غارات على منطقة الحميدات غربي المحافظة، والتي تعتبرها تقارير يمنية مركزًا عسكريًا وفكريًا للحوثيين، إذ تحتوي على منشآت عسكرية ومخابئ للأسلحة والصواريخ.

وفي محافظة عمران، نفّذت الطائرات الحربية 19 غارة جوية على عدة مناطق في مديرية حرف سفيان، منها اللبداء، العمشية، حباشة، العادي، العَبلا، والجبل الأسود. ووفق الإعلام الحوثي، فقد استهدفت 5 غارات شبكة الاتصالات في منطقة الجبل الأسود، ما أدى إلى تعطلها بالكامل.

بنك أهداف واسع  

تُعد المحافظات المستهدفة مناطق استراتيجية لميليشيا الحوثي، حيث تضم منشآت عسكرية وقواعد جوية وبحرية، إلى جانب ثكنات أمنية ومقار قيادية. كما تضم مواقع يُعتقد أنها تحتوي على شبكات رادارات، مخازن أسلحة وصواريخ، منصات إطلاق الطائرات المسيّرة، ومخابئ للذخيرة والأسلحة الثقيلة، إضافةً إلى ورش تصنيع الأسلحة التي يعتمد عليها الحوثيون في تطوير قدراتهم العسكرية.

اليمن أمريكا الحوثيين الحوثي قصف اليمن

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