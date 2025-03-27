جيش الاحتلال يعلن اعترض صاروخين أطلقا من اليمن.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال اعترضنا صاروخين أطلقا من اليمن قبل عبورهما إلى إسرائيل.

وكان عبد الملك الحوثي ، أكد في وقت سابق إن المسار العدواني للعدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية، يتجه نحو هدف واضح هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الحوثي، في بيان له: "بوسع المسلمين أن يقدموا الدعم اللازم والكامل للشعب الفلسطيني ومجاهديه بما يسهم في فرض معادلات الردع.

وأضاف: بوسع المسلمين التحرك بدلا عن إتاحة الفرصة للعدو الإسرائيلي لفرض معادلة الاستباحة والتي تشكل خطرا على كل الأمة.

وتابع : على المسلمين أن يحذروا من اليأس والهزيمة النفسية، وعليهم أن يثقوا بالله وبوعده الصادق في زوال الكيان الإسرائيلي.

وأردف: اليمن رسميا وشعبيا اتخذ موقفه المساند للشعب الفلسطيني في إطار انتمائه الإيماني الأصيل.

وواصل: مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع بالرغم من العدوان الأمريكي.

وختم تصريحاته بالقول : نؤكد على ثباتنا في موقفنا المبدئي الإيماني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني بكل ما نستطيع دون تردد ولا تراجع.