كرواتيا.. أمطار غزيرة تشل حركة المرور وانهيارات أرضية وأضرار بالممتلكات

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد أمطار غزيرة تشل حركة المرور جنوب كرواتيا، حيث تسببت في انهيارات أرضية وأضرار بالممتلكات.

وأوضحت أنه تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا جنوبي كرواتيا بحدوث عدة انهيارات أرضية، وكذلك بانهيار جدار، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من المركبات واضطرابات مرورية واسعة النطاق.

وتضرر بشكل خاص الطريق الأدرياتيكي السريع قرب بلدة دوباك، حيث جرى تنظيم حركة بإشراف ميداني لتأمين مرور المركبات.



وفي منطقة بلوك، انهار جدار يقع على الطريق فوق شاطئ بانجي، ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من السيارات المتوقفة وإغلاق الشارع أمام حركة المرور بشكل كامل. وأدى الحادث إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة التي كانت تعاني أصلًا من تداعيات الأحوال الجوية السيئة.



