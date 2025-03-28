قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل أوقاف الجيزة لـ صدى البلد: 650 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر | شاهد
ازاي هتكون علاقتي بزوجتي في الجنة مع وجود الحور العين؟.. علي جمعة يجيب
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيدالفطر المبارك
محافظ المنيا يستقبل الفائزة بلقب الأم المثالية ويؤكد: الأم نبع العطاء ورمز التضحية
أخصائية تغذية: كثرة السكريات تزيد الجوع.. وبدائل السكر مضرة بالصحة
طريقة عمل البيتي فور في البيت .. أوفر و أحلى من الجاهز
ارتفاع تاريخي في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتخطى 4500 جنيه بالمصنعية
تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز
الجيش اللبناني يكشف موقع انطلاق الصواريخ على إسرائيل
رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيدالفطر المبارك

الوحدات الصحية
الوحدات الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مواعيد العمل بالوحدات الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ يوم السبت 29 من شهر مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، في إطار الحرص على انتظام تقديم خدمات الرعاية الأساسية خلال تلك الفترة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية تقدم جميع خدماتها الأساسية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، فيما عدا منشآت المرحلة الأولى من مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأساسية والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بينما تعمل منشآت المرحلة الثانية من الثانية صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى استمرار العمل في مكاتب الصحة حتى الخامسة مساءً.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أنه فيما يخص صرف الألبان شبيهة لبن الأم، تم التأكيد على انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة التي تم اختيارها للعمل خلال فترة الإجازة بواقع منفذ بكل إدارة صحية، بالتنسيق مع مدير رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، كما أكدت انتظام العمل بالمنشأت التي تم اختيارها لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج خلال فترة الإجازة بواقع (2 مركز بكل محافظة عدا القاهرة والجيزة 4 مراكز).

وفيما يخص الخدمات الوقانية المقدمة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، أوضحت أنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقانى والصحة الواحدة، حيث تعمل مكاتب الصحة بمنشأت الرعاية الصحية الأولية على إصدار شهادات الميلاد والوفاة واستخراج تصاريح الدفن والتسجيل الإلكتروني على منظومة المواليد والوفيات من خلال جميع مكاتب الصحة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً،  مع اختيار عدد من مكاتب الصحة بالمحافظات تعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

تأجيل جلسات التطعيم الروتينية إلى بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك

ونوهت رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى تأجيل جلسات التطعيم الروتينية إلى بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار تطعيم الجرعة الصفرية من التطعيم ضد شلل الأطفال الغموي وتسجيلها على منظومة التطعيمات المميكنة أيام السبت والثلاثاء فقط وتطعيم جرعة الميلاد من التطعيم ضد الالتهاب الكبدي خلال جميع أيام الإجازة.


وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

الصحة مواعيد العمل بالوحدات الصحية مكاتب الصحة إجازة عيدالفطر المبارك عيدالفطر المبارك 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

آخر جمعة من رمضان

آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

صورة أرشيفية

متحدثا بالعربية.. ترامب يوجه رسالة للمسلمين عن صوم رمضان| فيديو

عدلي القيعي

عدلي القيعي: مسؤولو الكرة المصرية استدرجوا الأهلي إلى الفخ

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار تضرب عدة محافظات اليوم

فضل الصلاة على النبي 1000

فضل الصلاة على النبي ألف مرة في آخر جمعة من رمضان.. اغتنم 40 مكافأة ربانية لصاحبها

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة

حفل تخرج الدفعة 49 بإكليريكية المحرق .. صور

القمص أيوب حكيم

وفاة كاهن من إيبارشية طموه.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

صورة ارشيفية

الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 إبريل

بالصور

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

درة
درة
درة

ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات

ماركات السيارات الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية

صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا

فيديو

محمد الشقنقيرى

تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز

علامات ليلة القدر

علامات جديدة.. فلكي سعودي يثير الجدل حول ليلة القدر

إبراهيم الطوخي

تعليق صادم قبل وفاته| تعليق يدعو بموت إبراهيم الطوخي يُثير ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد