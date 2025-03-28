تصل إلى 7 ساحات.. أماكن صلاة عيد الفطر بجنوب سيناء

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، لعيد الفطر المبارك بتخصيص 7 ساحات لإقامة صلاة العيد، وتكثيف حملات النظافة داخل المساجد وفي محيطها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الصلاة.



قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تخصيص 7 ساحات بواقع ساحة بكل مدينة، مع فتح جميع المساجد لاستقبال المصلين، مع وجود إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أن أماكن الساحات التي جرى تخصيصها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك تضمنت: ساحة الإستاد الرياضي بحي السلام بمدينة الطور، والمقرر أن يؤدي الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صلاة العيد بها وسط جموع مواطني المدينة، وتقديم الهدايا والعيدية للأطفال.

وتابع: أنه جرى تخصيص ساحة مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، وساحة الزهراء بحي السلام بمدينة أبورديس، وساحة الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد السلام بشمال خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وساحة مسجد الهدى بمنطقة المبسط بمدينة دهب، وساحة مسجد التقوى بمدينة نويبع.

وأكد أنه سيجري فتح المساجد التي يوجد بها أئمة قبل الصلاة بوقت كافٍ وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر، لافتًا إلى أن حملات نظافة المساجد مستمرة بشكل يومي، وجار نظافة وتطهير محيط الساحات والمساجد لاستقبال المصلين ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع رؤساء المدن والجهات المعنية.