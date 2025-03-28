معلومات هامة عن كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بعد إسنادها لمصر

وافقت وزارة الشباب والرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، وذلك بعد إسناد البطولة رسميًا إلى مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

موعد البطولة ونظام التأهل

تقام البطولة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025، بمشاركة 12 منتخبًا. وستتأهل المنتخبات التي تصل إلى نصف النهائي مباشرة إلى كأس العالم للشباب 2025، المقرر إقامته في تشيلي.

انطلقت بطولة أفريقيا للشباب في البداية كتصفيات لتحديد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، قبل أن تتحول إلى بطولة رسمية بجائزة خاصة عام 1991، حيث شهدت مشاركة ثمانية منتخبات. وفي عام 2015، تم تغيير اسمها رسميًا إلى "كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا".

إنجازات منتخب مصر في البطولة

يمتلك منتخب مصر للشباب سجلًا حافلًا في البطولة، حيث تُوّج باللقب أربع مرات أعوام 1981، 1991، 2003، و2013. كما حلّ وصيفًا عام 2005، واحتل المركز الثالث ثلاث مرات في 1993، 2001، و2011.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، غانا، تنزانيا، أفريقيا الوسطى.

المجموعة الثانية: مصر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: كينيا، السنغال، سيراليون، زامبيا.

يتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، إلى دور ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي مشاركتها رسميًا في كأس العالم للشباب 2025.