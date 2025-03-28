قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا ..رسالة دعم من الدردير للاعبي الزمالك

وجه الإعلامي عمرو الدردير رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير:هنكسب النهارده بسكور متقلقوش.

يستعد فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة قوية ضمن نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم، والتي تقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لحصد بطاقة التأهل إلى النهائي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

ويواصل الفريق تدريباته المكثفة اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة، حيث يأمل في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر

تنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يتم بث اللقاء عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

طريق التأهل إلى نصف النهائي

تأهل الزمالك إلى نصف النهائي بعد فوزه على سموحة بنتيجة (4-2).

في المقابل، وصل سيراميكا كليوباترا إلى هذا الدور عقب انتصاره على الجونة بنتيجة (3-1).