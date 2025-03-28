الحلقة 28 من مسلسل وتقابل حبيب .. أول خلاف بين ياسمين وكريم فهمي

شهدت الحلقة 28 من مسلسل “وتقابل حبيب” تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث تعرضت شهد (منة عرفة) لمكيدة دبرها ابن عمها موسى، الذي وضع لها مخدرًا في الشراب بهدف استغلالها وابتزاز حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور).

وضع موسى خطة محكمة، حيث أراد إقناع حازم بأن شهد فقدت عذريتها أو حملت منه، مستغلًا علاقتهما السابقة، كما قام بتصوير حازم وشهد داخل إسطبل الخيل ليستخدم تلك الصور والفيديوهات كأدلة للضغط عليه وإجباره على الزواج منها، بغرض الحصول على أموال منه.

صدام بين فارس وليل

على جانب آخر، شهدت الحلقة خلافًا حادًا بين فارس (كريم فهمي) وليل (ياسمين عبد العزيز)، بعدما نشر أدهم (إسلام جمال)، المدرب الذي يقوم بتمرين ليل في الجيم، صورة تجمعهما على السوشيال ميديا. طالب فارس ليل بحذف أدهم من قائمة أصدقائها، لكنها قارنته بعلاقته مع كاريمان (إنجي كيوان)، التي يتعامل معها بشكل وثيق ويضع إعجابًا على كل صورها، مما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما.

رفض فارس حذف كاريمان، مبررًا ذلك بأن علاقتها به مختلفة كونها من العائلة، حيث إن شقيقتها متزوجة من يوسف، شقيقه.

مواعيد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”



• يعرض على قناة DMC الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة أولى 2:45 صباحًا، وإعادة ثانية 1:30 ظهرًا.

• يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً، مع إعادة أولى 4:30 صباحًا، وإعادة ثانية 9:30 صباحًا.

• يتاح أيضًا للمشاهدة عبر منصة Watch It الرقمية.