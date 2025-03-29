وكيل الأوقاف يوضح الفرق بين اسمي محمد وأحمد للنبي الكريم

أوضح الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن اسم "محمد" يدل على الشخص الذي يتلقى الثناء المتكرر من الآخرين، مشيرًا إلى أن من يُثنى عليه مرة أو مرتين؛ يُطلق عليه "محمود"، أما إذا ازداد الثناء عليه وأصبح متكررًا، فإنه يُدعى "محمدًا".



الفرق بين "محمد" و"أحمد" في الثناء

خلال تقديمه برنامج «وبشر المؤمنين» المذاع على قناة «صدى البلد»، أشار الدكتور الجندي إلى أن الفرق الأساسي بين الاسمين يكمن في طبيعة الثناء، حيث يرتبط اسم "محمد" بالثناء الذي يتلقاه الشخص من الآخرين، بينما يرتبط اسم "أحمد" بالثناء الذي يصدر منه تجاه الآخرين.



متى يُطلق على الشخص اسم "أحمد"؟

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الشخص الذي يثني على الآخرين مرة أو مرتين يُسمى "حامد"، أما إذا كان كثير الثناء عليهم فإنه يُدعى "أحمد"، مؤكدًا أن هذا هو المعنى اللغوي الذي يميز الاسمين اللذين اختارهما الله لنبيه الكريم.