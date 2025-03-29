جامعة القاهرة تنظم زيارة لدار مسنين بيت العائلة ومؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

نظمت جامعة القاهرة زيارة إلى دار مسنين "بيت العائلة" بمركز البدرشين، وإلى مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" لرعاية الأطفال الأيتام، في إطار استمرار مشاركة الجامعة الفاعلة في أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن فعاليات المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الزيارات الميدانية شهدت تقديم الخدمات الطبية المختلفة التي شملت توقيع الكشف في تخصصات طب الأسرة، والطب نفسي، والجلدية، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والتمريض، وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في دار المسنين، فضلا عن تقديم الألعاب والهدايا للأطفال الأيتام وإقامة حفل ترفيهي لهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على استمرار جهودها في المشاركة في المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم الشامل للفئات المجتمعية المختلفة، في إطار دورها الريادي في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، اتساقا مع استراتيجيتها ورؤية الدولة المصرية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الزيارة الميدانية لدار مسنين "بيت العائلة" ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات الإفريقية العليا، مؤكدًة حرص الجامعة على استهداف أكبر عدد من المواطنين لتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.