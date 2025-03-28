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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كشف سر عايشة في أحداث الحلقة 14 من مسلسل عايشة الدور

عايشة الدور
عايشة الدور
شروق سلامة

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل “عايشة الدور” تصاعدًا دراميًا كبيرًا، حيث رحبت عايشة، بكل من فاطيما وإبداع، لكنها أبدت اعتراضها الشديد على قرار فاطيما بدخول الجامعة التي اختارتها، وأصرت على البحث معها عن جامعة أفضل.

كشف سر عايشة

اكتشفت نسمة أن عايشة كانت تنتحل شخصية فاطيما؛ بعدما شاهدت صورهما معًا، وقامت بنشر هذا السر للجميع، وفي هذه الأثناء، تلقت عايشة اتصالًا من شخص مجهول لكنها لم ترد عليه.

ذهبت عايشة إلى الجامعة بشخصيتها الحقيقية؛ لمقابلة الدكتور حازم، والاعتراف بالحقيقة، لكن نسمة نشرت الخبر في كل مكان، مما تسبب في غضب فاطيما التي قررت مغادرة الجامعة، بينما رفض الدكتور حازم سماع أي تبريرات من عايشة وترك المكان.

حاولت عايشة إصلاح الأمر مع فاطيما، لكن الأخيرة رفضت اعتذارها، وغادرت لتقيم مع جدها والد والدتها إبداع.

قصة مسلسل “عايشة الدور”

تدور أحداث المسلسل حول معاناة المرأة المطلقة، والتحديات التي تواجهها في تربية أبنائها، وتتغير حياة البطلة عندما تحصل على فرصة جديدة للعودة إلى الجامعة واستكمال تعليمها، بدلاً من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من الدراسة في مصر.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة “عايشة الدور”:
    •    دنيا سمير غانم.
    •    نور محمود.
    •    رحاب الجمل.
    •    أميرة أديب.
    •    فدوى عابد.
    •    أحمد فاضل.

المسلسل من إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، ونانسي عكيلة، وإخراج أحمد الجندي.

عايشة الدور مسلسل “عايشة الدور” دنيا سمير غانم

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